В зоне спецоперации российские войска продолжают улучшать свое положение по переднему краю. За сутки уничтожено большое количество живой силы и техники ВСУ. Минобороны подтвердило ликвидацию сразу трех немецких танков "Леопард".

Ударно трудятся на поле боя беспилотники. Расчеты FPV-дронов группировки "Восток" продолжают жечь вражеское вооружение. На кадрах объективного контроля хорошо видно, как был обнаружен и уничтожен пикап с украинскими боевиками. Работают операторы БПЛА круглосуточно. В темное время на помощь приходят тепловые видеокамеры, которые передают чёткую картинку.

На красноармейском направлении расчет инженерной системы "Земледелие" группировки "Центр" , получив данные о возможной контратаке ВСУ, обезопасил подходы к нашим позициям. Прибыв в заданный район, экипаж навел установку на цель и боеприпасами калибра 122 миллиметра удаленно заминировал территорию, где предположительно должна была пройти вражеская техника. В результате атака противника была сорвана, неприятель потерял большое количество живой силы и несколько бронемашин.