Минобороны представило новых героев спецоперации

Представлены новые герои СВО.

Рядовой Вячеслав Бугай и его штурмовая группа, скрытно подобравшись к позициям ВСУ, уничтожили огневые точки противника. В ходе боя Вячеслав получил ранение, но продолжил командовать подразделением. Российские бойцы разгромили неприятеля и захватили вражеский опорник. Потерь с нашей стороны нет.

Рядовой Роман Зуев во время ночного дежурства обнаружил в лесополосе украинских диверсантов и, заняв выгодную позицию, открыл по боевикам огонь из стрелкового оружия и гранатомета. Понеся большие потери, противник отступил.