33 беспилотника ВСУ уничтожены ночью над Россией

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 33 вражеских беспилотника над четырьмя регионами России.

14 БПЛА сбиты над Воронежской областью, 11 – над Курской областью, семь – над Белгородской областью, один – над Крымом.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Также экипажи морской авиации Черноморского флота ликвидировали два украинских безэкипажных катера, следовавших к полуострову.

По информации воронежского губернатора Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет. Главы Белгородской, Курской областей, а также Крыма атаку украинских БПЛА не комментировали.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 16 дронов.