Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Это следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля в четверг, 5 декабря.

По словам президента, сейчас в регионе особенно востребовано кризисное управление. Путин отметил, что самое главное — оказать помощь людям, которые в ней нуждаются.

Хинштейн в свою очередь заявил Путину о готовности возглавить Курскую область и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие президента.