Лавров: Чем дольше Россия живёт в условиях санкций, тем больше понимает, что лучше рассчитывать на себя

Чем больше времени Россия живет в условиях санкций, тем больше понимает, что лучше рассчитывать на себя. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам министра, санкции, которые были введены при администрации Байдена, стали абсолютно беспрецедентными. Однако "все, что нас не убивает, делает нас сильнее", отметил Лавров.

Он добавил, что РФ пришла к тому, что лучше разрабатывать механизмы, платформы сотрудничества с "нормальными" странами.