Трамп — сильный человек, желающий достигать результатов, считает Лавров

Избранный президент США Дональд Трамп — сильный человек, желающий достигать результатов, не любящий откладывать дела на потом. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски", — отметил глава МИД РФ.

Он также отметил, что Россия уважает любой выбор, сделанный людьми во время голосования и открыта для контактов с нынешней администрацией.