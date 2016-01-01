Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

Владимир Путин своим указом назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Алексей Смирнов, возглавлявший регион, ушел в отставку по собственному желанию.

Глава государства встретился с Хинштейном накануне поздно вечером. Как отметил президент, сейчас в приграничье актуально кризисное управление, также предстоит большая работа по восстановлению территорий. И решить эти задачи как раз поможет опыт нового руководителя.

Путин: Хочу обратить внимание на два года, с 2016-го по 2018-й, когда вы работали в качестве советника главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации. И в этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом. Хинштейн: Для меня это огромная честь и большое доверие, за которое я вам безмерно благодарен и признателен. Поэтому со своей стороны буду делать всё для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи.

Российские войска тем временем продолжают вытеснять противника с приграничных территорий Курской области. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 , поддерживая наши подразделения, уничтожил скопление боевиков и бронетехники ВСУ. Точный удар по разведанным целям нанесён авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Идет боевая работа и расчетов РСЗО "Град" группировки "Север". Используя эффект неожиданности, морские пехотинцы ликвидировали выявленные операторами беспилотников позиции неприятеля, который пытался закрепиться в одном из приграничных районов.