Украина, отношения с США, ядерная доктрина: о чем Лавров говорил с Карлсоном

Интервью Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону за несколько часов посмотрели более трех миллионов человек.

Видеозапись размещена в соцсетях, на видеохостингах и на сайте российского МИДа. Разговор состоялся в минувшую среду в Москве и длился около полутора часов. Министр иностранных дел России обстоятельно изложил репортеру позицию нашей страны по всему спектру главных мировых проблем. Прежде всего - речь шла о ситуации на Украине, отношениях с Западом и Соединенными Штатами. Сергей Лавров подчеркнул: Москва всегда выступала за сотрудничество с Вашингтоном ради мира во всем мире. И предпочитает решать вопросы путем переговоров. Однако только на основе соблюдения законных интересов безопасности России и прав живущих на Украине русскоязычных людей.

Лавров: Запад борется за сохранение своей гегемонии в мире, в любой стране, регионе, на любом континенте. Мы боремся за наши законные интересы безопасности. Они борются за режим, который готов продать или отдать Западу все природные и человеческие ресурсы. Мы же сражаемся за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы. Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе и хотел бы иметь украинцев в качестве слуг, сидящих на этих природных ресурсах.

Сергей Лавров подчеркнул: приоритет российской ядерной доктрины - не допустить ядерной войны. Но Москва готова к любому развитию событий. И будет использовать все средства, чтобы защитить свои интересы и не позволить Западу нанести стратегическое поражение. Именно это должно было продемонстрировать боевое испытание системы "Орешник".