Украина, отношения с США, ядерная доктрина: о чем Лавров говорил с Карлсоном

Интервью Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону за несколько часов посмотрели более трех миллионов человек.
Видеозапись размещена в соцсетях, на видеохостингах и на сайте российского МИДа. Разговор состоялся в минувшую среду в Москве и длился около полутора часов. Министр иностранных дел России обстоятельно изложил репортеру позицию нашей страны по всему спектру главных мировых проблем. Прежде всего - речь шла о ситуации на Украине, отношениях с Западом и Соединенными Штатами. Сергей Лавров подчеркнул: Москва всегда выступала за сотрудничество с Вашингтоном ради мира во всем мире. И предпочитает решать вопросы путем переговоров. Однако только на основе соблюдения законных интересов безопасности России и прав живущих на Украине русскоязычных людей.
Лавров: Запад борется за сохранение своей гегемонии в мире, в любой стране, регионе, на любом континенте. Мы боремся за наши законные интересы безопасности. Они борются за режим, который готов продать или отдать Западу все природные и человеческие ресурсы. Мы же сражаемся за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы. Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе и хотел бы иметь украинцев в качестве слуг, сидящих на этих природных ресурсах.
Сергей Лавров подчеркнул: приоритет российской ядерной доктрины - не допустить ядерной войны. Но Москва готова к любому развитию событий. И будет использовать все средства, чтобы защитить свои интересы и не позволить Западу нанести стратегическое поражение. Именно это должно было продемонстрировать боевое испытание системы "Орешник".
Лавров: Сообщение, которое мы хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать всё, чтобы защитить наши законные интересы. Но поскольку некоторые личности, похоже, не вполне правильно оценивают ситуацию, мы готовы направить дополнительные сообщения, если они не сделают необходимых выводов.
Карлсон: Американские политики предполагают, что может произойти обмен ядерными ударами, который напрямую не затронет Соединенные Штаты, а вы утверждаете, что это неправда?
Лавров: Да, именно так. Это очень опасная игра. А разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами – это приглашение к катастрофе, которой мы не хотим.