Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Если вы теряете интерес к учебе или не ладятся отношения с преподавателем, сегодня будет возможность это исправить. Также вы будете сильны в коммуникациях с противоположным полом.

Тельцы

День благоприятен для детального анализа своих страхов, комплексов и сдерживающих убеждений. Обсудите это со специалистом или поищите ответы в литературе.

Близнецы

У вас может лопнуть терпение. Появится желание сделать что-то всем назло. Звезды не могут вам этого запретить, но советуют хорошенько все обдумать.

Раки

Нептун в родственном для вас знаке Рыбы сегодня завершил ретро фазу и двинулся вперед. У вас тоже появится желание идти вперед, учиться, заниматься творчеством.

Львы

Ретро Марс в вашем знаке решила поддержать Луна в Овне. Так что день вполне может оказаться приятным, и вы не раз скажете искреннее "спасибо" окружающим.

Девы

В личной жизни наступит потепление. Вы с кем-то познакомитесь или почувствуете, что отношения с любимым человеком налаживаются перед Новым годом.

Весы

Покровительница вашего знака Венера перешла в родственный для вас Водолей. До 3 января вам будет сопутствовать удача в любви, творчестве и шопинге.

Скорпионы

Звезды помогут раскрыть свой творческий потенциал или объясниться в своих чувствах. Также сегодня вам придут отличные идеи подарков для близких.

Стрельцы

Светила в огненных знаках дают вам преимущества в виде уверенности в себе и хорошего самочувствия. Пользуйтесь этим и занимайтесь важными делами.

Козероги

Звезды помогут разобраться с финансовыми делами: сделать переводы, оплатить услуги. Также сегодня удачный день для поиска строителей или сантехников.

Водолеи

В минувшие выходные в ваш знак незаметно вошла Венера, так что есть повод для радости. Она придаст вам шарма и увеличит шансы на успех.

Рыбы

Нептун закончил последнюю ретро фазу в вашем знаке, а значит, какие-то проблемы уходят в прошлое. Подумайте о том, от чего вам хочется освободиться навсегда.