Хинштейн назвал честью назначение главой Курской области

Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

"Это огромная честь и большая ответственность - регион непростой, работы много. Сделаю все, чтобы выполнить поставленные президентом задачи и завоевать доверие курян", - написал он в своем telegram-канале.

Политик сообщил, что в ближайшее время отправится в регион и приступит к работе.

Ранее Хинштейн возглавлял комитета по информационной политике Госдумы. Эксперты полагают, что на новой должности он станет коммуникатором по сложным темам.

Вечером 5 декабря президент Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Глава региона Алексей Смирнов досрочно подал в отставку. Он возглавлял Курскую область с 15 мая 2024 года. Его предшественник Роман Старовойт после президентских выборов стал министром транспорта.