Развод отменился? Сергей Шнуров вышел в свет с обручальным кольцом

В середине сентября появилась информация, что лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разводится с женой Ольгой Абрамовой, с которой прожил шесть лет и воспитывает двоих детей. А в конце октября многие СМИ и информационные агентства, в том числе РИА Новости, распространили данные, что певец оформил развод.

Вот только Сергей Шнуров выходит в свет с обручальным кольцом. На это обратили внимание представители прессы во время презентации его нового музыкального альбома несколько дней назад. А накануне, 5 декабря, "Ленинград" выступил на концерте "Вечерний Звук" - флагманском мероприятии от HiFi-стриминга Звук. И там артист вышел на сцену, тоже сверкая обручальным кольцом.

Примечательно, что накануне, 4 декабря, вышло свежее интервью Сергея Шнурова. В нем, среди прочего, популярный исполнитель сказал вот что, отвечая на вопрос, кто его может выдернуть из творчества:

"У меня сейчас круг общения — дети, жена. Связь с миром — через кошек и через детей. Их совершенно не интересует твое творческое состояние. И тут ты должен, конечно, вырваться из своих облаков и пучин, вернуться на бренную землю и идти убирать дерьмо".

В Сети многие читатели сделали вывод, что Шнуров говорит так, будто никакого развода и в помине не было. Теперь поклонники гадают: так расстался с женой артист или нет.