Ахеджакову предложили заменить на Боярскую в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"

С неожиданной инициативой обратился в Министерство культуры общественник Виталий Бородин. Поводом для того, чтобы убрать Лию Ахеджакову из легендарного фильма, стал признанный в России экстремистским лозунг: "Слава Украине!", который на спектакле в Лос-Анджелесе сказала 86-летняя артистка.

Традиция показывать "Иронию судьбы" на 31 декабря, где Лия Ахеджакова сыграла Таню, подругу главной героини Нади, уже существует 30 лет. По мнению Бородина, после такой откровенной поддержки ВСУ смотреть на Ахеджакову в культовой новогодней комедии по меньшей мере неприятно, особенно родственникам или знакомым тех, кто на СВО. Но так как роль Лии Ахеджаковой из фильма не убрать, ее лицо предложили заменить на лицо другой актрисы, например, Елизаветы Боярской с помощью нейросети, сообщает телеграм-канал SHOT.

Как к такой инициативе относится сама Елизавета Боярская, пока неизвестно.