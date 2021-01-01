Лавров усомнился в психическом здоровье Зеленского

Сергей Лавров усомнился в адекватности Владимира Зеленского после его высказываний о русскоязычных людях. Глава МИД напомнил слова украинского президента, которые прозвучали в 2021 году, что "по ту сторону линии соприкосновения" в Донбассе "есть люди, а есть "особи".

Тогда же Зеленский посоветовал тем, кто живет на Украине и чувствует связь с русской культурой, ради будущего своих потомков "валить в Россию".

"Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чем он заявляет, то считаю его неадекватным", — сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Российский министр также напомнил, что сам Зеленский в 2014 году, выступая в Донбассе, "рьяно защищал русский язык" и говорил о братском народе. Также он призывал разрешить жителям Восточной Украины и Крыма говорить на родном языке.

В августе 2021 года Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, переехать в Россию. Спустя два месяца он заявил, что не считает попавших под санкции СНБО Украины людьми. По его словам, "есть люди, а есть особи".