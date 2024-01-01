Собянин рассказал об итогах благоустройства в СВАО

В этом сезоне в Северо-Восточном округе столицы реализовали пять крупных проектов благоустройства. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин. Комфортное пространство появилось возле станции "Ботанический сад": неухоженная территория превратилась в зеленый сквер для прогулок, активного и тихого отдыха москвичей всех возрастов. В Южном Медведково благоустроили пространство возле культурно-досугового центра "Полярный", а в Отрадном преобразилась зона на Северном бульваре. Работы также провели вокруг корпусов ЖК "Высоковольтный" и в Алексеевском районе.

Подробнее — в блоге на сайте мэра.