"Такое дурацкое место": певица Наталья Сенчукова рассказала об операции

О том, что не так давно Наталья Сенчукова перенесла операцию, рассказал в свежем интервью ее супруг, певец, солист группы "Дюна" Виктор Рыбин. Несколько лет назад артисты признались, что борются с раком кожи. К счастью, заболевание не очень агрессивное, но требует постоянного контроля.

Тем не менее Наталья Сенчукова не смогла пропустить фестиваль "Легенды Ретро FM", хотя и перенесла хирургическое вмешательство. На мероприятии артистка появилась во всем блеске, на высоких каблуках. Певица с удовольствием пообщалась и с журналистами. Она не стала уходить от вопросов о здоровье. Так, оказалось, что артистка перенесла операцию на ноге.

"Такое дурацкое место. Но, к сожалению, нехорошо восстанавливается. Если бы было в другом месте, то давно бы зажило. Ничего не болит, просто эстетически не созрело до нужной ситуации. Все пройдет, все нормально", - рассказала Сенчукова.

Базалиомой страдает и ее супруг Виктор Рыбин. Однако у него она на носу. По словам артистки, есть специальная мазь, которая "все убирает".

"Практически у каждого человека есть эти пятнышки. Только они бывают настолько незаметными, что на них не обращаешь внимания. Но поскольку мы знаем, что это такое, то друг друга осматриваем, где появились новые. Они могут и не тревожить много лет, но на всякий случай лучше проверять. Это достаточно легкое, можно сказать, заболевание", - объяснила артистка.

Новый год Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин планируют отметить в Сочи. Они там будут работать, передает Teleprogramma.pro.