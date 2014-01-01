Никакой НАТО на Украине: главное из интервью Карлсона с Лавровым

Американский журналист Такер Карлсон, еще анонсируя интервью с Лавровым, говорил вполне четко. Он прибыл в Москву во второй раз для того, чтобы не только получить ответы на важные вопросы, которые игнорирует его собственное правительство, но и объяснить рядовым американцам всю серьезность ситуации, в которую их завела администрация пока еще действующего президента. А обстановка действительно накалена до предела.

Карлсон: Верите ли вы, что США и Россия находятся в состоянии войны? Лавров: Я бы так не сказал. В любом случае, это не то, чего мы хотим. Карлсон: Но США финансируют конфликт, в который вовлечена Россия. Теперь они позволяют наносить удары по территории России. Разве это не является войной? Лавров: Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений. Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез.

США вместе с союзниками должны понимать - Россия готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться успеха в нанесении Москве стратегического поражения.

Лавров: Западники борются за сохранение своей гегемонии в мире, в любой стране, регионе, на любом континенте. Мы боремся за наши законные интересы безопасности. Западники говорят о границах 1991 года. Сенатор США Грэм, который некоторое время назад посетил Киев, в присутствии Зеленского прямо заявил о том, что Украина богата редкоземельными металлами. Мол, мы не можем оставить это богатство русским. Мы его должны забрать. Они борются за режим, который готов продать или отдать Западу все природные и человеческие ресурсы. Мы же сражаемся за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы. Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе и хотел бы иметь украинцев в качестве слуг, сидящих на этих природных ресурсах.

Лавров в интервью подчеркивает: американцы никогда и не скрывали, что стоят за государственным переворотом 2014 года на Украине. Вот только плясать под дудку марионеточного правительства тогда согласились не все украинцы. Россия была вынуждена начать специальную военную операцию только для того, чтобы положить конец той войне, которую киевский режим вел против своего же народа в Донбассе. Запад в своей попытке ослабить Россию, по сути, запретил Зеленскому даже мыслить о переговорах.

Карлсон: Почему вы считаете, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остановил мирный процесс в Стамбуле? Лавров: Я встречался с ним пару раз. Не удивлюсь, если он руководствовался сиюминутным желанием или какой-то долгосрочной стратегией. Он не очень предсказуем. Карлсон: Вы считаете, что он он действовал от имени правительства США, администрации Байдена? Лавров: Не знаю. И не буду гадать. Но очевидно то, что этой ситуацией рулят американцы и британцы.

Москва при этом не отказывается от мирных переговоров, но вести их будут на основе принципов, достигнутых в Стамбуле. Ключевой принцип - внеблоковый статус для Украины.

Лавров: Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск. Мы не можем мириться с ситуацией, когда сохраняется украинское законодательство, запрещающее русский язык, российские СМИ, русскую культуру, Украинскую православную церковь. Это нарушение обязательств Украины по Уставу ООН. С этим нужно что-то делать.

Вместо этого Вашингтон предпочел объявить Москве бойкот. Дипломатия между двумя странами заглохла ещё в 2021-м.

Лавров: Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня. Так было во время последнего саммита "Группы двадцати". Взрослые люди, но вели себя как дети.

С тем, что подобная реакция западных дипломатов абсурдна, согласны и зрители Такера Карлсона. Судя по комментариям, российского министра иностранных дел за океаном услышали.

Разговор получился объёмным не только по времени, но и по затронутым темам. Западной публике мнение России интересно. Полуторачасовую беседу Карлсона с Лавровым уже посмотрели 3 миллиона человек.