Случилось то, чего так боялись националисты. Российские батареи взяли под полный огневой контроль все три дороги, которые связывают Великую Новоселку с тылами ВСУ. Город с гарнизоном – в оперативном окружении. Ни въехать, ни выехать. Резервов не подтянуть. ВСУ остается только сдаться или быть уничтоженными.

Украинские командиры просят Киев отдать Новоселку, пока не поздно. Промзоны в городе нет. Организовать полноценную оборону невозможно. Но генштаб категорически отказывается. Ведь это последний укрепрайон ВСУ, который хоть как-то прикрывает западные фланги в Курахове. Но чем дольше соображают генералы противника, тем тяжелее потери ВСУ.

С каждым днем группировка "Центр" все ближе к Красноармейску. До города - меньше шести километров. Российские войска наступают полукольцом, с юга. Сейчас идет штурм поселков Лысовка, Пушкино, Даченское и Шевченко. Других препятствий, кроме этих опорных пунктов, на пути не осталось. Что происходит в самом Красноармейске, разведка хорошо знает – противник стягивает крупные силы. И наверняка будет ожесточенно сопротивляться.

ВС России ударили по автоколонне, которая направлялась к передовой. Среди десятка пикапов - и "бандеромобиль". Видно, что осколки прошили кузов насквозь. Не подлежит эвакуации и восстановлению и американский "Хамви". Снаряд попал точно в крышу. Взрыв был такой силы, что оторвало башню и пулемет.

Курская область, Кореневский район. На грунтовке, по которой наступали, а потом убегали бандеровцы, подбитой техники, кажется, больше, чем ухабов и кочек. Самые ожесточенные бои идут сегодня в Суджанском районе. Авиация уничтожает националистов в лесопосадках. А морпехи охотятся за бронетехникой. Бойцы сожгли как минимум еще три натовских БМП. По предварительным данным, ими управляли не мобилизованные, а польские наемники.