На уникальной выставке в Крыму представили ювелирные и гончарные изделия античных мастеров

Это по-настоящему бесценный клад из южного пригорода Херсонеса - драхмы с ликами богини Девы в короне и покровителем античного полиса Гераклом. Рядом два шедевра: медальон с изображением Афродиты и Эрота и фрагмент терракотовой статуэтки – голова варвара в шапке с венком.

Произведения ювелирного искусства античных мастеров пользовались спросом и у кочевых народов полуострова. Например, серьги и застежки в виде цикад принадлежали знатной женщине одного из варварских племен. Драгоценности чудом обнаружили в уже разграбленном могильнике недалеко от пещерного города Мангуп.

"Благодаря тому, что часть находок была перекрыта обрушением глины с потолков склепов, нам их удалось найти. Это довольно редкие находки, в особенности более ранние фибулы с гранатовыми вставками. Можно называть их сенсационными", - отметил Артур Набоков, младший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН.

Украшения античных мастеров отличаются сложными формами и высокохудожественной гравировкой. Как на кольцах со вставками из яшмы и сердолика. Ощущение, будто над ними потрудился Левша из Херсонеса.

"Сложное изображение, сделанное мельчайшими штрихами, которые без лупы и рассмотреть нельзя. Там изображен мужской профиль, и этот человек в шлеме, а шлем – это голова другого человека, который смотрит в противоположную сторону, и он тоже одет в шлем", - рассказал Игорь Храпунов, профессор кафедры истории древнего мира ТА КФУ имени Вернадского.

Предметы собраны при изучении 11 памятников. Раскопки проводились на территории пещерных городов Мангуп и Эски-Кермен, различных могильников, в пригороде Херсонеса и в Ханском дворце в Бахчисарае.

На выставке - три сотни экспонатов. Они отражают историю полуострова длиной в шесть тысячелетий. Начиная с эпохи ранней бронзы и заканчивая периодом немецкой оккупации Крыма. Представлены, например, немецкие монеты и французская зажигалка.

Еще летом все эти артефакты лежали под плотным слоем векового грунта. Так быстро с раскопок на витрину экспонаты еще никогда не попадали.

"Вещи до музеев от раскопок идут долго. Пока они пройдут обработку, запишутся в соответствующие описи... Здесь мы договорились с археологами, чтобы они нам ненадолго, всего на месяц передали эти предметы", - объяснил Юрий Зайцев, директор ГБУ РК "Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский".

И это лишь лучшая часть того, что было найдено в ходе летнего полевого сезона. После выставки древности вернут археологам для изучения. А затем передадут в фонды музеев. В следующий раз увидеть их можно будет нескоро.