Умер физик-теоретик Евгений Велихов

На 90-м году жизни скончался выдающийся советский и российский ученый, физик-теоретик Евгений Велихов. Его имя известно не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Он руководил исследованиями по управляемому термоядерному синтезу, ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Работал в Курчатовском институте - пришел туда младшим научным сотрудником, а затем возглавил его.

Евгений Павлович удостоен множества государственных наград и званий - среди них Герой Труда и Ордена за заслуги перед Отечеством.