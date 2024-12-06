ФАС начала проверку производителей сливочного масла

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала внеплановые антикартельные проверки производителей сливочного масла после жалоб на рост цен.

Надзорный орган проверит соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, передает РИА Новости.

Под проверки попали семь компаний в Москве, Барнауле, Ижевске, Омске, Вологодской и Свердловской областях. Названия производителей не сообщаются.

С декабря 2023 года сливочное масло подорожало в России на 33%, участились случаи краж товара из магазинов. При этом Ситуации с отсутствием продукта на полках в российских магазинах нет, рынок стабилен, заверили в Минпромторге.