Путин поздравил Жапарова с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова с днем рождения.

6 декабря политику исполнилось 56 лет. Путин отправил Жапарову поздравительную телеграмму, в которой указал, что Москва "высоко ценит его усилия по развитию отношений союзничества".

"Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Киргизской Республики", - говорится в сообщении.

Россия и Киргизия продолжат совместную работу по укреплению двусторонних связей, отметил Путин.