ФСБ сообщила о задержании членов наркокартеля "Кали"

Сотрудники ФСБ совместно с таможней задержали в Подмосковье партию 570 килограммов кокаина.

Двое иностранцев контрабандно везли наркотик из Перу через Россию в страны Европейского союза, сообщили в ЦОС ФСБ.

"С поличным задержаны члены колумбийского картеля "Кали", - рассказали в спецслужбе.

Оптовая стоимость 570 килограммов кокаина составляет 1,5 миллиарда рублей, а розничная превышает 5,5 миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные отправлены под арест. В ФСБ отметили, что это уже пятая по счету партия латиноамериканского наркотика, которая была выявлена в России в этом году.