Появились новые данные о судьбе наследства Романа Мадянова

Стало известно об открытии наследственного дела после смерти Романа Мадянова.

Как объяснил юрист Денис Корягин, после смерти родные и близкие покойного должны в течение шести месяцев подать заявление нотариусу о вступлении в наследство. Если этого не происходит, то позднее он могут восстановить этот срок и вступить в наследство только через суд.

Юрист отметил, что открытие наследственного дела после смерти Мадянова говорит о том, что родные актера приняли наследство. Об этом сообщает РИА Новости.

Роман Мадянов скончался 25 сентября. Ему было 62 года.