Преобразившаяся Валиева появилась на публике с малышом

Камила Валиева вынужденно не занимается профессиональным спортом, находясь в состоянии дисквалификации. Однако покидать лед прославленная фигуристка не намерена. Она участвует в различных ледовых шоу, а теперь появилась на открытии ГУМ-катка. Камила предстала перед прессой, гостями и обычными гражданами преобразившейся: с эффектным ярким макияжем, фантазийной прической и с маленьким шпицем Левой. Фотографиями с мероприятия Валиева поделилась на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм".

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах как фигуристке, так и ее питомцу. "Камила, как тебе идет эта прическа! Очень милая", "Какой малыш!", "Милашки", "Лева такой пупсеныш. Гульки классно смотрятся", "Лева самый счастливый парнишка на свете с такой красивой и любящей хозяйкой рядом", - высказались поклонники.

Некоторые особо наблюдательные фанаты предположили, что Камила Валиева похудела. Лишний вес невероятно хрупкой фигуристки многим ее подписчикам не давал покоя. Они волновались за здоровье спортсменки. В результате вынужденной паузы в карьере Камила действительно прибавила несколько лишних килограммов, однако говорила, что борется с ними, и эту битву медленно, но верно она выигрывает.