Для россиян закупили рекордный объем лапши

Россия в октябре закупила у Южной Кореи рекордный объем лапши.

По данным южнокорейской статистической службы, Россия импортировала лапши и других макаронных изделий на 3,75 миллиона долларов. Это в полтора раза больше чем в сентябре и в 1,6 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Как пишет РИА Новости, это максимум месячных закупок лапши с октября 2004 года. 20 лет назад Россия импортировала из Южной Кореи макаронных изделий почти на 3,77 миллиона долларов.

При этом Россия заняла лишь десятую строчку в списке крупнейших импортеров корейской лапши.

Уверенное лидерство держит Китай, следом идут США и Нидерланды.