Стас Садальский раскрыл трагедию актрисы Ольги Науменко

Сегодня, 6 декабря, круглую дату отмечает известная актриса Ольга Науменко. Звезде театра имени Гоголя исполняется 75 лет. Удивителен феномен артистки - у нее на счету мало работ в кино, однако две из них стали культовыми: это Варька из сериала "Тени исчезают в полдень" и Галя, каждый год плачущая под бой курантов в "Иронии судьбы, или С легким паром!".

Кстати, в отличие от своей героини, так и не дождавшейся Лукашина из Ленинграда, в жизни Ольга Науменко была очень счастлива в любви. Она вышла замуж за однокурсника Станислава Садальского по ГИТИСу Александра Скворцова и прожила с ним много лет. К слову, в честь юбилея артистки Садальский поделился воспоминаниями об артистке.

"Я помню их совсем юными и уже взрослыми. Я был у них с Олей свидетелем на свадьбе, а 30 лет спустя - на отпевании Саши в Храме Первой градской больницы. Эта добрая и дружная пара пережила большую беду – в 1979-м от страшной болезни у них умерла полуторагодовалая дочь", - рассказал о трагедии Науменко Садальский на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Однако общее горе только сплотило пару. Они много работали, гастролировали, снова стали родителями, вырастив дочь. Однако Науменко ждал новый удар - смерть мужа. Садальский признался, что не знает, сколько страданий вынесла за время болезни супруга артистка, но она стойко держалась.

"Сильная, красивая, талантливая... Совсем скоро мы снова будем переживать похмельные метания между двух столиц недотепы Лукашина и недоумевать, как он мог бросить такую красавицу?.. Желаю ей и всем нам настоящего, большого счастья – новогоднего, новолетнего и, на всякий случай, межсезонного. Любви и надежды! И работы, конечно..." - пожелал Садальский.