Медики спасают актера Бориса Щербакова, у которого переломаны череп и лицо

Накануне, 5 декабря, стало известно о госпитализации известного актера Бориса Щербакова. 74-летнего артиста обнаружила супруга на лестничной площадке лежащего без сознания в районе часа ночи. Когда артист пришел в себя, то жаловался на головную боль и головокружение.

И вот сегодня, 6 декабря, медики диагностировали у него перелом основания черепа, проникающую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и множественные переломы костей лица. Ему наложили несколько швов, передает телеграм-канал Mash.

Щербаков находится под наблюдением в общей палате нейрохирургии. Его уже успели перевести из одной больницы в другую. При необходимости положат в реанимацию. Сейчас медики делают все, чтобы спасти артиста и не допустить отека мозга. После стабилизации состояния Щербакова должны прооперировать.

Кроме того, у артиста наблюдаются проблемы в работе сердца - кардиограмма выявила нарушение сердечного ритма и признаки сердечной недостаточности. Артист не может стоять и дотронуться пальцем до носа. С учетом травмы головы передвигается только на каталке лежа.