Собянин одобрил создание второго центра практической подготовки колледжей

В особой экономической зоне "Технополис Москва" откроют второй флагманский центр практической подготовки студентов колледжей.

Он примет учащихся уже в следующем году. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, это будет инновационное образовательное пространство, подобное уже работающему на востоке мегаполиса. Для студентов сделают мастерские, оснащённые современным оборудованием. А передовые программы обучения и тесное сотрудничество с будущими работодателями обеспечат высокое качество подготовки специалистов.

Мощности нового центра позволят обучать до полутора тысяч человек в год.