"Остались только ноги": мини-копию Горького украли вандалы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вандалы украли бронзовую мини-копию памятника Максиму Горькому.

Инцидент произошел на одноименной площади. Неизвестные срезали бронзовую скульптуру писателя, оставив только ноги, сообщает РИА Новости. В настоящий момент вандалов разыскивает полиция.

Украденный памятник – это копия 7-метрового памятника, стоящего позади. Тактильный макет высотой около 30 сантиметров изготовили для слабовидящих. Горожане очень любили фотографировать с "большим и маленьким Горькими".

Это уже не первый случай, когда вандалы ломают тактильные мини-копии нижегородских достопримечательностей. В ноябре неизвестные отломили кресты на бронзовых храмах, пишет ГТРК "Нижний Новгород".