"Мне очень стыдно": сын покаялся перед Полиной Гагариной

Полина Гагарина считается одной из самых успешных и востребованных певиц в отечественном шоу-бизнесе. Ее график расписан на месяцы вперед: концерты, гастроли, участие в шоу, съемки. Порой она не успевает уделять время даже свои детям: 17-летнему сыну Андрею от первого брака с актером Петром Кисловым и семилетней дочери Мии от второго брака с фотографом Дмитрием Исхаковым.

"Нет, я не делаю уроки. Мия делает уроки моментально. Андрюша вообще не знаю. Он только присылает мне свои произведения музыкальные", - призналась певица в свежем интервью.

Наследник артистки подает большие надежды в музыкальной сфере: создает аранжировки для других артистов и даже работает в проектах знаменитой матери. Однако Гагарина все равно содержит сына.

"Он мне звонит и говорит: „Мам, у меня, по-моему, закончились деньги“. Я говорю: „Почему ты мне об этом не говоришь? Поскольку я еще тебя содержу как минимум до 18 лет, и я обязана, собственно, тебе давать деньги“. Он говорит: "Мне очень стыдно", - рассказала артистка.

Больше года сын Гагариной встречается с начинающей певицей Викторией Соломахиной. Интересно, что она старше Андрея на три года. Виктория переехала в Москву из Воронежа. Она работает в музыкальной индустрии и успела победить в престижном музыкальном шоу, где и познакомилась с Полиной Гагариной и ее сыном. Певица уверяет, что прекрасно относится к избраннице наследника, но дала понять, что не намерена в ближайшее время становиться свекровью.

"Ему 17 лет. Я думаю, что есть время еще об этом… Я надеюсь, что это не мой вариант... Вика, как моя воспитанница, я считаю ее безумно талантливой девочкой. Все, что касается остальных вопросов про невестку, — я вас умоляю", - высказалась Полина Гагарина в беседе с "Пятым каналом".