Российская армия за сутки освободила два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Село Сухие Ялы взяли под контроль бойцы группировки "Восток", а село Пустынка – бойцы группировки "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Пустынка расположена примерно в 15 километрах от Покровска - одного из крупнейших городов в ДНР, находящихся под контролем Киева. Село Сухие Ялы находится примерно в 10 километрах от Курахово - крупного опорного пункта ВСУ. Сейчас за город идут бои.

Всего за неделю ВС России освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.