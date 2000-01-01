"Сегодня особенный день для меня": Ирина Безрукова заговорила об умершем сыне

Ирина Безрукова стала матерью в 1989 году. От первого мужа, актера Игоря Ливанова, она родила сына Андрея. В 2000 году пара оформила развод. Вскоре актриса вышла замуж за актера Сергея Безрукова. На протяжении 15 лет артисты демонстрировали семейную идиллию. Тем удивительнее общественности было узнать о разводе пары. Сергей Безруков, по слухам, ушел от жены к режиссеру Анне Матисон. Но это был только первый удар для Ирины Безруковой. В том же году ее сразило второе событие, куда сильнее первого, - умер единственный сын Андрей.

С тех пор прошло девять лет. Однако неизменно актриса отмечает все даты, связанные с сыном. Так, сегодня, 6 декабря, наследнику Ирины Безруковой исполнилось бы 35 лет. По этому поводу актриса на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовала несколько фотографий сына.

"6 декабря особенный день для меня. День рождения моего сына Андрюши. Самого любимого, светлого, доброго, чистого, справедливого и мудрого мальчика", - объявила Ирина Безрукова.

Она вспомнила, что, когда родила, акушерки традиционно спросили, кто у нее появился на свет, демонстрируя ей ребенка, и Ирина сразу ответила, что "Андрюша родился", чем невероятно удивила медиков. Безрукова написала:

"Конечно он, как и все, шалил, упрямился, смешил меня. Но он всегда был чище, мудрее и лучше. За всю его 25-летнюю жизнь он не совершил ни одной серьезной ошибки, в первую очередь всегда думал о других, спешил утешить, поддержать… В свои юные годы был мне духовным примером… Мне теперь остается только стараться соответствовать".