Продолжается благоустройство территории городского вокзала Лианозово

Здесь пересекаются первый диаметр, Дмитровская линия метро и маршруты наземного транспорта. Все это - о московском городском вокзале Лианозово. Несмотря на то, что движение было запущено еще в прошлом году, работы по благоустройству продолжаются.

"Наземная часть вокзала включает в себя строительство пешеходных переходов, обустройство инфраструктуры Мосгортранса и расширение прилегающих улиц. В настоящее время ведется строительство пешеходных переходов по Лианозовским проездам, по Дубнинской улице, которые обеспечат доступ пассажиров без наземного пересечения улиц", - сообщил Роман Ромашевский, заместитель директора по строительству, дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект".

Там, где раньше была промзона, теперь для удобства пассажиров располагаются остановки общественного транспорта. В скором времени в шаговой доступности от городского вокзала также появится и новая диспетчерская, сейчас ведется разработка котлована.

"Ведется сооружение арматурной работы для сооружения плиты самого здания. Общей площадью здание 500 квадратных метров. Здание имеет один подземный уровень и два наземных уровня. Старое здание будет демонтировано для увеличения трафика городского транспорта", - уточнил Дмитрий Файзрахманов, заместитель главного инженера "СМУ-8 Метростроя".

Территория городского вокзала Лианозово включает одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии метро и МЦД-1. Обычная железнодорожная станция которая была раньше, сейчас превратилась в современный, комфортный городской вокзал.

Свыше семи тысяч квадратных метров с лифтами, навесами на всю длину платформы и интуитивно понятной навигацией. Теплые павильоны, эскалаторы и подземный переходы. Пассажиропоток этого городского вокзала - около 30 тысяч человек в день, а время пересадки сократилось почти в 4 раза.