Подмосковные полицейские задержали членов колумбийского наркокартеля

В Подмосковье задержали членов колумбийского картеля "Кали" с крупнейшей партией наркотиков.

Южноамериканская преступная группировка пыталась провезти через территорию России почти 600 килограммов кокаина в страны ЕС. На черном рынке розничная цена груза превышает пять с половиной миллиардов рублей. Сотрудники таможни и пограничники несколько лет следили за деятельностью синдиката - выявляли связи, пути поставок и транспортные узлы. Благодаря этому удалось выйти на склад в Московской области. Там стоял разобранный грузовик из Перу, в деталях которого были спрятаны брикеты с наркотиком.

Все это должно было отправиться в Евросоюз вместе с легальными товарами. Сейчас под стражей находятся двое участников преступной группировки, расследование продолжается.