Москвичей предупредили об умеренных осадках в выходные

Синоптики обновили свой прогноз о снегопадах в Москве, которые ожидаются в ближайшие выходные. Снег пойдет, но не будет достаточно обильным.

Активно осадки ожидаются в субботу днем, хотя небольшие снежинки горожане могли заметить уже в пятницу утром. Из-за ветра и минусовой температуры на дорогах образовывается гололед. В связи с этим в столичном регионе даже объявлен желтый уровень погодной опасности. Горожан призывают быть осторожными. Впрочем, за зимой мы пока не успеваем.