Москвичей предупредили об умеренных осадках в выходные

Синоптики обновили свой прогноз о снегопадах в Москве, которые ожидаются в ближайшие выходные. Снег пойдет, но не будет достаточно обильным.
Активно осадки ожидаются в субботу днем, хотя небольшие снежинки горожане могли заметить уже в пятницу утром. Из-за ветра и минусовой температуры на дорогах образовывается гололед. В связи с этим в столичном регионе даже объявлен желтый уровень погодной опасности. Горожан призывают быть осторожными. Впрочем, за зимой мы пока не успеваем.
"За два выходных дня мы предполагаем, что выпадет от 5 до 8 сантиметров снега. Это немного. Это ниже средней высоты снежного покрова на эти дни. И в прошлом году в эти дни декабря снега было очень много, максимально его высота доходила 35-38 сантиметров", - сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.