В столице подвели итоги конкурса "Московская реставрация"

Тот редкий случай, когда очень хочется поздравить лауреата престижного конкурса. Но он молчалив, хотя безмерно счастлив. Каждый из объектов-победителей , по сути, начал новую жизнь благодаря московским реставраторам. Главный дом городской усадьбы с фабрикой Петрова - памятник архитектуры, яркий образец классицизма. С середины 19 века здесь чего только не было: доходное жилье, экипажная и мебельная фабрика, ремесленные мастерские и кондитерское производство. Специалистам удалось сделать почти невозможное: сохранить объем и планировку 18-19 веков, отреставрировав наличники и белокаменный цоколь с подоконниками, кирпичную кладку , кованые навесы и дымовые трубы. Во время работ даже удалось сделать открытие - уточнить датировку.

"Предполагалось, что второй этаж здания надстроен в 18 веке, а мы выяснили, что он тоже 17 века", - рассказала Наталья Флоренцева, архитектор, реставратор, главный архитектор проекта, научный руководитель.

Козловский и Пирогов, Лепешинская и Нежданова. Дом артистов Большого театра помнит многих выдающихся людей. Нынешние жители счастливы. Их девятиэтажный дом в Брюсовом переулке, построенный почти век назад по индивидуальному проекту самого Щусева, преобразился. Здесь отреставрировали балконы и фасады, лестничные марши и лепной декор. Причем отнеслись к процессу максимально бережно: использовали первоначальные материалы и самые современные технологии, включая 3D-сканирование.

"Естественно, это уникальные дома, и к ним нужен уникальный подход. Поэтому мы стараемся максимально ювелирно, максимально щепетильно подходить к каждому объекту", - заверил Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы.

Храм святых апостолов Петра и Павла в Новой Басманной слободе уникален. Тесно связан с Петром I - именно он пожаловал средства на его строительство, причем сам же сделал и его рисунок. Проведенные здесь работы поражают масштабом и сложностью. Реставраторы восстановили не только фасады, но и интерьеры. Высота лесов под куполом достигала 45 метров.

Благодаря таланту лучших специалистов столицы были спасены более четырех десятков удивительных по своей красоте росписей. Реставраторы признаются: стать лауреатом - престижно. Конкурс московского правительства был учреждён в 2011-м. В этом году было подано более 90 заявок. Жюри "Московской реставрации" выбрало 27 лауреатов. И каждая из работ-победителей сделала еще краше лучший город Земли.