Режим зимней сказки: Москву украсили к Новому году

В высоких фужерах искрится шампанское, в вальсе кружатся пары в карнавальных масках. В столице вспыхнули миллионы огней - в предвкушении волшебства и праздника.

На улицах столицы на полную мощность включен режим зимней сказки. Всюду - сияющие инсталляции и гирлянды. Самая длинная - на Никольской улице. В одну линию иллюминация протянулась бы на 92 километра. А в виде "звездного неба" занимает всего около 600 метров, причем полюбоваться ей можно круглый год, только летом вместо шаров - бабочки.

Москва начала наряжаться задолго до первого зимнего месяца. В Московском зоопарке главное здание и вход полностью покрыли ветви хвойных деревьев- пихты, сосны и ели. На них особенно ярко горят большие рождественские звезды. А на монтаж самого большого в мире елочного шара уходит около трех недель. Такую "игрушку" высотой 20 метров и весом 38 тонн по традиции собирают на Поклонной горе.

"Кран, грузоподъемностью 100 тонн, поднимает верхнюю часть полусферы и опускает на нижнюю. Используются 11 километров гирлянды, 110 тысяч светодиодных лампочек", - рассказал Александр Михайлов, мастер участка по монтажу конструкций.

С самого начала зимы столичные улицы и скверы стали локациями для непрерывных фотосессий. Сияющие конструкции притягивают не только взгляды, но и руки - их хочется потрогать и подойти вплотную. И организаторы это учитывают - все материалы безопасные и надежные.

Конструкции не боятся и капризной московской погоды - аномальных морозов, оттепелей и ледяных дождей. А потому используются по несколько сезонов. К тому же и нагрузка на электросети минимальная.

"И в световой декорации, и в новогодних елях используются светодиодные лампочки и светодиодные гирлянды. Это позволяет значительно сэкономить электроэнергию, потому что светодиод расходует в 10 раз меньше, чем обычная лампочка накаливания. Светодиодная лампочка может светить ярче, и мы используем технологию, при которой одна и та же лампочка может гореть разными цветами", - объяснил Михаил Коротков, руководитель департамента информационной политики и специальных программ АО "ОЭК".

Праздник ощущается во всех столичных округах. Всюду светящиеся шатры, сказочные фигуры, ажурные арки и главные символы Нового года - нарядные ели. Которых в этом году - около тысячи.