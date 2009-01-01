Богатырев показал подросшего сына от Арнтгольц

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились в четыре года назад. Причем новость о том, что актеры встречаются, стала сенсацией, потому что оба не афишировали свои отношения. Лишь когда Богатырев и Арнтгольц появились вместе на одном мероприятии, общественность поняла, что в кинотусовке образовалась новая пара. А в 2021 году актриса родила сына. Супруги назвали мальчика Данилой.

Сейчас ребенку три года. Время от времени Марк Богатырев на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" публикует фото и видео с наследником. Например, актер выложил ролик, на котором запечатлен подросший мальчик. Данила пришел на тренировку по футболу.

В Сети бурно отреагировали на свежие кадры с сыном Богатырева и Арнтгольц. По мнению фанатов, Данила растет копией отца. Поклонники рассыпались в комплиментах мальчику и актеру, высказали добрые пожелания семье.

Напомним, что если для Марка Богатырева Данила первый ребенок, то для Татьяны Арнтгольц - второй. В 2009 году актриса родила дочь Марию от первого мужа, актера Ивана Жидкова.