Растоптавший христианский крест блогер получил семь лет колонии

Дагестанского блогера Хавиера Ярмагомедова отправили в колонию за публичное надругательство над православным крестом.

Дорогомиловский районный суд Москвы признал его виновным в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий; незаконные изготовление и оборот порнографических материалов.

Блогера приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу. Ему также запрещено вести интернет-проекты в течение восьми лет после освобождения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, передает ТАСС.

Скандал произошел в июле 2024 года. Ярмагомедов в здании столичной школы во время прямой трансляции растоптал и оплевал нательный православный крест. Блогер намеревался собрать лайки, но вместо этого получил волну хейта и был задержан. В ходе расследования выяснилось, что Ярмагомедов распространял в мессенджере видео с порнографическими изображениями несовершеннолетних.