Актрису Раису Рязанову обманули на 4 миллиона

Раиса Рязанова стала жертвой кибермошенников. Причем действовали преступники по стандартной схеме: прославленной артистке поступил звонок якобы из правоохранительных органов, собеседник заявил, что она оказалась в списке людей, спонсировавших ВСУ. Будто бы с ее банковских счетов ушло аж 30 миллионов в поддержку российского противника.

Звезду фильма "Москва слезам не верит" попросили доказать, что она никого не спонсировала. В качестве доказательства нужно было снять четыре миллиона рублей и передать купюры правоохранительным органам. Раиса Рязанова выполнила все условия и даже произнесла кодовое слово "Шура" при передаче денег, как ей велели. После этого все разошлись по домам. А когда она попыталась связаться с представившимся ей сотрудником правоохранительных органов, связь оборвалась. Тогда актриса поняла, что стала жертвой обмана. Рязанова обратилась в полицию с заявлением, сообщает телеграм-канал SHOT.

Напомним, 31 октября актриса отметила круглую дату. Знаменитой актрисе исполнилось 80 лет. На ее счету такие легендарные роли как Антонина из фильма "Москва слезам не верит", баба Шура из спектакля "Любовь и голуби" и еще 200 ролей в кино.