"Мой экспорт" упростит получение сертификатов происхождения товаров

Цифровая платформа "Мой экспорт" продолжает упрощать ведение внешнеэкономической деятельности для российских компаний. Так, оплата услуг на платформе стала еще удобнее и быстрее благодаря интеграции с более чем 200 банками и кредитными организациями, работающими на территории России.

Клиенты "Моего экспорта" могут получать электронные счета и оплачивать их в один клик, выбирая любой из подключенных банков. Статус платежа мгновенно отображается в личном кабинете пользователя на платформе, обеспечивая полную прозрачность и контроль процесса.

Платежный сервис позволяет оптимизировать внутренние процессы компаний, разделяя обязанности между сотрудниками, ответственными за оформление заявок на платформе и за проведение платежей в банке. Более того, использование системы быстрых платежей Банка России гарантирует мгновенное проведение транзакций.