Проект "Дружба классами" стартует в российских школах

Сферум и Форум классных руководителей при поддержке Минпросвещения запускают совместный проект "Дружба классами". Он поможет педагогам из разных регионов России организовать дружбу между классами.

Для того, чтобы класс смог поучаствовать в проекте, классный руководитель с подтвержденным статусом учителя или сотрудника в Сферуме должен запустить специальный чат-бот и заполнить в нем анкету для поиска дружественного класса из другого региона.

Подружившиеся ученики смогут общаться и вместе выполнять специальные задания в Сферуме. Они помогут школьникам сплотиться и лучше узнать друг друга. Задания, предложенные чат-ботом, можно будет выполнять до 20 декабря, а в период с 16 по 20 декабря классные руководители смогут публиковать на своих страницах или пабликах школ ВКонтакте посты с фото и видео о новых друзьях и совместных интересах с хештегами #ДружбаклассамиФКР и #Сферум.

Итоги активностей будут подведены 25 декабря. Классы, которые придумают и реализуют наиболее креативные подходы, получат призы от команды ФКР и Сферума. Всю дополнительную информацию о проекте можно узнать на сайте.