Путина в Минске встретили хлебом и солью

Президент России Владимир Путин прилетел в Белоруссию.

Российский лидер прибыл на заседание Высшего госсовета Союзного государства. Борт уже приземлился в аэропорту Минска, где Путина встретили с хлебом и солью - согласно традициям гостеприимства.

У трапа его ждали премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, замминистра иностранных дел Игорь Назарук, послы обеих стран Александр Рогожник и Борис Грызлов, российский постпред при СНГ Андрей Грозов и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Затем Путин пересел в лимузин Aurus и отправился во Дворец Независимости, передает Sputnik.

6 декабря в Минске состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, в нем примут участие президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. Как ожидается, стороны обсудят укрепление обороны в рамках Союзного государства. Кроме того, запланировала отдельная встреча лидеров двух стран.