Лежит на диване, иногда не хочет разговаривать: внук рассказал о жизни Эдиты Пьехи

Эдита Пьеха считалась одной из самых известных певиц на советской эстраде. Однако, в отличие от многих коллег, артистка вовремя поняла, что следует уходить, и оставила сцену, перестав выступать и гастролировать. Певица ведет крайне закрытый образ жизни. Она не посещает светских мероприятий, не снимается на телевидении, не дает интервью.

О том, как живет прославленная артистка, журналисты узнают от ее близких: дочери Илоны Броневицкой, внука Стаса Пьехи. Так, последний рассказал, что все у его именитой бабушки хорошо: она наслаждается жизнью, покоем и уединением.

"Бабушку помнят и любят до сих пор, и я этому не удивлен, потому что она из советского времени, когда не было такого количества артистов, а в топе были Магомаев да Пьеха, - говорит Стас. - Сегодня же Дита в основном чилит (отдыхает). Лежит на диване, смотрит телевизор, читает книжки, в сад выходит, когда тепло... Она иногда не хочет общаться, а потом по десять раз перезванивает и говорит: спасибо, мол, что вы есть у меня", - рассказал Стас.

Певец отметил, что на здоровье Эдита Пьеха не жалуется. "У нее анализы даже лучше моих", - сообщил внук. Он рассказал, что оплачивает полностью коммунальные платежи бабушки и передарил ей уже все, что только можно: и беседку, и кресла, и розовый сад, и украшения для участка, и кремы. Теперь Стас Пьеха теряется в догадках, что еще можно подарить на Новый год человеку, у которого и так в принципе все есть, сообщает "Мир новостей".