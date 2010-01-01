Алиса Фрейндлих отметит юбилей в родном театре

В это воскресенье свой юбилей отметит одна из величайших звёзд российского театра и кино - Алиса Бруновна Фрейндлих. Билеты на спектакли с её участием - а Фрейндлих продолжает выступать на сцене - разлетаются мгновенно, многие фильмы, в которых она снялась, стали шедеврами, цитаты из которых ушли в народ, а две песни, которые исполняет Алиса Бруновна, "У природы нет плохой погоды" и "Моей душе покоя нет", стали хитами.

Спектакль "Лето одного года", который до сих пор идет на сцене Большого драматического, совершенно особый в его коллекции. Неизменный аншлаг с 2010-го года. В заглавных ролях - неповторимый дуэт Басилашвили-Фрейндлих. Последние из Могикан, так говорят про них зрители. Оба в этом году отмечают 90-летние юбилеи. В жизни ровесники, здесь по сюжету пожилые супруги и он намного старше. Сценическую разницу в возрасте отыгрывает Алиса Фрейндлих. И зал не дышит в течение всего спектакля. А он идет три часа!

Алиса Фрейндлих пришла в БДТ в 1983-м, уже звездой. Уже были десятки блистательных ролей в театрах имени Ленсовета, в "Коммисаржевке". Зрителю достаточно было ее фамилии в афише, чтобы бежать за билетами, название спектакля уже не читали. Для актеров быть занятыми с Фрейндлих в одной постановке считалось огромным везением.

Она была уже хорошо известна не только в театре. В 1977-м вышел "Служебный роман" Эльдара Рязанова. Невзрачная Людмила Прокофьевна покорила сердца миллионов советских женщин. Ее прическа и платье с накладными карманами и воротником из второй серии надолго вошли в моду после выхода фильма.

Актриса потом признавалась, как трудно было совмещать съемки в Москве и театральные репетиции в Ленинграде. Она жила между городами в поезде. Но "Мымра" - это ее любимая кинороль. История о Золушке, которая живет в каждой женщине, и благородном Принце, который внутри отнюдь у не любого мужчины.

Истинное мастерство перевоплощения Алисы Фрейндлих проявилось, когда из скромной Калугиной она стала ослепительной интриганкой Анной Австрийской в "Трех мушкетерах" - а ведь между фильмами не прошло и года.

Образ одинокой советской начальницы тогда был понятен, вот какой должна быть королева средневековой Франции - не знал никто. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич просто пересказал актрисе биографию исторического персонажа, чтобы дать "зерно роли". И Фрейндлих сыграла так, что представить себе другую королеву Анну теперь невозможно.

Именно Алисе Бруновне обязан своей театральной карьерой, о которой так мечтал, заслуженный Д’Артаньян Советского Союза Михаил Боярский. После института его не брали ни в одну из ленинградских трупп, пока он не попал на просмотр к тогдашнему супругу Фрейндлих, руководителю театра имени Ленсовета Игорю Владимирову.

Алиса Фрейндлих и сейчас много и охотно снимается. В фильмах своего внука, молодого режиссера Никиты Владимирова. Не боится экспериментировать, совершенно не стесняется возрастных ролей. В фильме "Большой" так естественно играет пожилую преподавательницу балетной школы, страдающую провалами в памяти.

Сейчас Алиса Фрейндлих очень много времени проводит на даче в Комарово - это поселок под Петербургом, один из любимых у ленинградской интеллигенции. В местном доме культуры жители устроили выставку "Театральное Комарово" - обо всех, кто здесь живет или жил когда-то. Часть экспозиции, конечно же, о любимой актрисе. Раздобыли ее реквизит из спектаклей, фотографии и две нитки самодельных бус.

"Казалось бы, пустяк, но нам это безумно ценно. Это бусики, сделанные руками нашей великой актрисы, которая сама по себе воплощение театра. Это бусы, которые она носила и в спектаклях, и в жизни", - рассказала Екатерина Боярская, заведующая музеем "Келломяки-Комарово".

В Комарово живут люди интеллигентные, знаменитостей своих берегут и их личное пространство уважают. Открытие выставки хоть и приурочили к юбилею знаменитой соседки, ее пригласить постеснялись - беспокоить не хотели. А она взяла да и пришла сама. И стала рассказывать, как умеет только она одна.

Актриса не любит давать интервью. Говорит, за столько лет уже ответила на все вопросы. Но вот так запросто, с близкими знакомыми готова болтать часами - ведь это люди одной тональности. С ними можно не только о театре, о простом человеческом: об огороде, о детях-внуках-правнуках. Правнуков у актрисы уже трое. Актриса признается: очень переживает за старшего внука Никиту. Уехал в Москву, как бы не растерял там свою петербургскость.

Она постоянно окружена вниманием не только близких, но и чужих людей - и принимает его с простой некичливой вежливостью. Так искренне извиняется за нежелание фотографироваться, как умеет только безукоризненно воспитанный человек. Настоящая ленинградская Королева, пережившая вместе со своим родным городом и его радости, и печали, включая даже фашистскую блокаду. Алиса Бруновна до сих пор много читает. В основном, пьесы. Ищет новые роли, которые, возможно, могла бы сыграть.

Свой юбилей любимая актриса отметит в родном театре, среди коллег и членов семьи. Праздник попросила скромный - чаепитие и душевная беседа, без разговоров о датах и цифрах. Главное желание в день рождения - просто сил, чтобы дальше бежать свою дистанцию. А всем, кто ее знает и любит, Алиса Бруновна попросила передать такие слова:

"Я пожелаю нашим всем зрителям, чтобы дожили до того времени, когда наша Земля захочет взять вдох. Сейчас она на выдохе. Подождем… Хватит терпения - слава Богу. Должно хватить…".