Спасти гибнущий киевский режим: что стоит за "мирными планами" Запада

Чем хуже идут для Украины дела на фронте, тем больше шума в ее тылу, то есть в Европе и Штатах. Все чаще и на все более высоком уровне снова все громче говорят о необходимости мирного решения украинского конфликта. На западе вовсю обсуждаются чуть ли не готовые планы по замирению сторон. Но с чем мы имеем дело - с осознанием реальности или с попыткой выиграть время для того, чтобы откачать гибнущий под ударами нашей армии киевский режим, снова накачав его оружием?

По сообщениям с мест, большую часть иностранных наемников из курского приграничья уже вывели. Главная причина - большие потери.

Причем, эти жертвы были абсолютно напрасны. Расчет на то, что курская авантюра позволит замедлить продвижение российских войск на других направлениях, не оправдался. Лишь за прошедший месяц, не без сожаления констатирует британское издание "Гардиан", наши бойцы освободили территорию размером с Нью-Йорк. И данный процесс продолжается.

На очереди Покровск, который обходят с флангов. И Курахово. Большую его часть уже контролируют российские бойцы, о чем свидетельствуют данные кадры. Вот частный сектор – националисты выходят из подвалов с поднятыми руками. А это уже район многоэтажек. На улицах сожженная бронетехника ВСУ. Штурмовики пробиваются через развалины, чтобы установить российский флаг.

По сути дела, в движении сейчас находится весь фронт, где у ВСУ сплошные проблемы. И в Киеве это тоже прекрасно видят, демонстративно смягчая прежнюю воинственную риторику.

"Просто у них цейтнот. Они видят, что каждый день есть продвижения российских войск. И они пытаются под любым предлогом сделать так, что они якобы согласны на переговоры. И чтобы эти переговоры поскорее начались. И они читают, что переговоры будут начинаться с остановки боевых действий", - рассказал Александр Дудчак, политолог.

Ради этого Зеленский даже публично признался в том, что и так давно всем было понятно. На то, чтобы отвоевать безвозвратно утерянное, у Украины нет сил.

Что это за гарантии, о которых говорит главарь киевского режима, догадаться не сложно. Это членство в НАТО. Причем, для той части Украины, которая пока ещё находится под контролем. И это всерьез обсуждается. И в США. И в ЕС. Вот и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью подтвердил, что данная идея отнюдь не лишена смысла: "Таким образом, Киев мог бы получить гарантии безопасности в обмен на временную уступку территорий. Гарантией могло бы быть членство в НАТО".

Для киевского режима это, конечно, стало бы спасением. Однако все зависит от решения Вашингтона. То есть новой администрации во главе с Трампом, чьи советники, по данным агентства "Рейтер", уже представили ему сразу несколько вариантов "мирного плана" по Украине. Но ни один из них, если верить утечкам в прессу, не предусматривает членства этой страны в альянсе:

"Советники Дональда Трампа публично и в частных разговорах обсуждают предложения по окончанию конфликта на Украине, согласно которым значительная часть территорий будет передана России в обозримом будущем. Предложения от трёх главных советников имеют некоторые общие черты, включая снятие с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО".

Впрочем, тут важны детали. Об этом заявили и в российском МИДе, подчеркнув, что с готовностью изучат предложения Вашингтона. Однако пока их в Москве не видели.

И вот уже в среду стало известно, что в российскую столицу снова прилетел Такер Карлсон. Человек крайне близкий к Трампу. И многие даже предположили, что журналист привез в Москву некие предложения от избранного президента США. Впрочем, официально Такер приехал на интервью с Сергеем Лавровым. Об этом американский журналист заявил в анонсе, не забыв при этом пнуть Зеленского, которому разговаривать с Карлсоном запретили американские дипломаты.

Большая часть интервью, разумеется, посвящена украинскому конфликту. Сергей Лавров подробно говорит о его причинах, в который раз повторяя: Россия открыта к переговорам.

Приход новой администрации, говорят эксперты, вселяет некоторые надежды. Впрочем, особых иллюзий насчет Трампа в Москве не испытывают. К тому же, до его официального вступления в должность еще около месяца. И за это время уходящая администрация постарается сделать для киевского режима максимум. Но с этим уже есть проблемы. Особенно в плане финансов. Дополнительный пакет военной помощи для Украины в размере 24 миллиардов долларов, который запросил Байден, палата представителей ожидаемо отклонила.

Впрочем, временно упавшее знамя главного спонсора Украины уже готов поднять Евросоюз. Об этом пишет издание "Политико", ссылаясь на замминистра финансов Польши Павла Карбовника:

"Существует риск того, что Дональд Трамп выйдет из соглашения на 50 миллиардов долларов. Учитывая это, мы призываем президента как можно скорее объявить о своих намерениях, чтобы дать ЕС время разработать план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Если произойдет наихудший сценарий, мы, как ЕС, примем меры, чтобы гарантировать, что 50 миллиардов долларов поступят на Украину независимо от Трампа".

Более того, Европа снова вернулась к обсуждению темы отправки на Украину своих военных. Но теперь это хотят сделать под видом миротворцев. То, что мандат на это может выдать только Совбез ООН, в котором у России право вето, никого, похоже, не смущает.

"Наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО, можно рассмотреть международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня. И Германия будет всеми силами поддерживать любые действия, направленные на достижение мира", - сказала Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ.

Но Бербок, вероятно, опять ляпнула, не подумав. В итоге её пришлось поправлять канцлеру, который заявил, что вопрос отправки немецких военных на Украину не рассматривается. То же самое он, вероятно, сказал и Зеленскому в ходе своего первого за два с половиной года визита в Киев.

Если бы не охрана и телекамеры, на вокзале Шольца легко можно было принять за обычного командировочного. Он даже чемодан нёс сам. Это, кстати, бросилось в глаза многим экспертам, задавшимся вопросом, а что такое лежало в багаже немецкого канцлера, что он не доверил это ношу помощникам? Впрочем, на всех остальных видео он уже без неё. Вот, например, выставка дронов. А это уже кадры из госпиталя, где проходят лечение украинские боевики. Судя по лицу главы немецкого правительства, он не очень доволен увиденным.

Потащил Зеленский Шольца и на Майдан, где разбит мемориал в память о погибших ВСУшниках. Все это предшествовало официальным переговорам, суть которых изначально была известна.

"Президент Украины, конечно, не устает требовать от Германии всё больше и больше. В том числе денег и оружия", - сообщил Кристоф Ваннер, корреспондент Welt на Украине.

Впрочем, Шольц, который не был в Киеве два с половиной года, приехал в украинскую столицу не с пустыми руками. Едва сойдя с поезда, он заявил, что Германия предоставит Украине ещё один пакет военной помощи на 650 миллионов евро.

Впрочем, упрямство Шольца беспокоит главаря киевского режима куда меньше неизвестности в отношении планов Трампа насчет Украины. Киев даже отправил в США делегацию во главе с руководителем офиса Зеленского Ермаком. Официальная цель - склонить избранного президента на свою сторону. Не официальная - получить гарантии безопасности.

Испанское издание "Эль Мундо", ссылаясь на свои источники в украинских дипломатических кругах, уже сообщило, что Зеленский совсем скоро может отправиться в Лондон. И вроде как навсегда.