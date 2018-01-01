Мощный политический кризис во Франции набирает обороты

Во Франции неспокойно. Парламент Пятой республики уволил премьер-министра. Теперь у страны нет ни бюджета, ни правительства. Макрон и его команда погрязли в глубочайшем политическом кризисе на фоне жесточайшего кризиса экономического. Как одна из некогда мощнейших стран Европы оказалась в такой неприглядной ситуации, а главное, сможет ли она из нее выбраться?

Поздно вечером 5 декабря Макрон выступил с обращением к нации и твёрдо заявил – в отставку он не собирается, а в политическом бардаке во Франции виноваты депутаты Национального собрания, которые готовы развалить страну ради досрочных президентских выборов - именно поэтому они впервые за 60 лет проголосовали за вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, который проработал на своём посту всего-то 90 дней, и оставили страну без правительства.

"Я знаю, что у некоторых есть соблазн возложить на меня ответственность за эту ситуацию. Это намного удобнее! Но, хотя я всегда брал на себя ответственность за все хорошие поступки или ошибки, которые я мог совершить – я никогда не возьму на себя ответственность за других! И особенно за парламентариев!" – сказал Макрон.

В ближайшее время Макрон назначит нового премьер-министра, который попытается удовлетворить все партии, но сделать это будет крайне сложно, потому что во французском парламенте сейчас царит нерегулируемый хаос.

В общем, Макрон теперь будет ломать голову, как ему - самому непопулярному президенту и среди рядовых французов, и среди парламентариев – выстроить своё правление так, чтобы хотя бы удержать Францию от революции, потому что народ уже больше не верит в уговоры, что республика вот-вот опять станет процветающей.

Франция действительно погрузилась в глубокий кризис, для решения которого нужны кардинальные перемены. Именно поэтому Макрон 3 месяца назад назначил на пост премьер-министра Мишеля Барнье, опытного дипломата, который возглавлял переговоры ЕС по "Брекситу". И он должен был сыграть роль не психоаналитика, убаюкивающего Францию, а роль хирурга, который через боль привёл бы страну к выздоровлению. Но депутаты решили, что повышать налоги для богатых и урезать расходные статьи – это слишком жёсткая мера. Авторитетный британский журнал "Экономист" пришёл к выводу, что Франция, похоже, намеренно не собирается выбираться из ловушки, в которую сама себя и загнала.

Есть версия, что бурю в парламенте подняла лично Марин Ле Пен. Вроде как Лидер Национального объединения, которая давно метит в президенты, нашла удачное время, чтобы отомстить за нападки в свой адрес. Её прямо сейчас обвиняют в растрате средств Европарламента и пытаются приговорить к лишению свободы на пять лет, чтобы она уже больше никогда не смогла стать президентом Франции.

В общем, эта неделя у Макрона явно не задалась. А ведь он планировал провести её, буквально купаясь в роскоши и комплиментах. 2 декабря президент Франции прибыл в Саудовскую Аравию - о важности визита можно было понять по хватке Эммануэля – при первой встрече с наследным принцем он так крепко и долго держал его руку, что Мухаммед бен Салман успел не только прочувствовать степень серьёзности намерений французского президента, но и, кажется, даже смутился.

И трюк Макрона сработал – был подписан ряд контрактов, например, на строительство французскими компаниями в Саудовской Аравии трёх солнечных электростанций и завода по переработке отходов, ещё активно обсуждалась сделка о продаже французских истребителей. То есть Макрон явно был собой доволен и в приподнятом настроение уже готовился к другому важному событию – открытию восстановленного после пожара собора Нотр-Дам. И хотя 7 декабря на церемонии ожидают порядка 50 глав государств и правительств, поговаривают, что дату проведения мероприятия Макрон подгонял специально под окончание выборов в США – избранный президент Дональд Трамп подтвердил, что в субботу вылетает во Францию.

Но французские журналисты не дают Макрону тешить своё самолюбие – они заявили, что президент так увлёкся восстановлением собора, что не заметил, как в руинах оказалась вся Франция.

Политическое и экономическое будущее и страны, и ЕС Макрон как раз планировал обсудить с Трампом, но после того, как Эммануэль оказался в шаге от импичмента, разговор с 47-м президентом США уже вряд ли пройдёт на равных. Например, если верить утечкам из окружения Макрона, то Париж уже почти и не надеется, что к его мнению прислушаются в российско-украинском вопросе.

При этом сильно спорить Макрону с Трампом нельзя, потому что, помимо Украины, у него есть и другие - более серьёзные проблемы: например, надо уговорить 47-го президента США не вводить пошлины на весь европейский импорт.

Чтобы задобрить Трампа, Евросоюз даже готов увеличить закупки дорогого американского сжиженного газа. Трампу такое предложение обязательно понравится. Впрочем, это не означает, что Дональд будет любезен в ответ. Например, в ноябре 2018 года, когда Трамп приезжал во Францию, чтобы отпраздновать 100 лет со дня окончания Первой мировой войны, президенты публично поссорились из-за НАТО. Тогда Трамп даже отказался от участия в некоторых торжественных мероприятиях. А учитывая, что с тех пор ничего не изменилось, то на особые отношения от Дональда Эммануэль точно может не рассчитывать, максимум на фамильярности.