Все, кто хочет узнать причины надвигающегося международного кризиса, должны посмотреть интервью главы МИД России Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону. В этом убежден американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

Это интервью стоит того, чтобы потратить на него 80 минут драгоценного времени, утверждает Шрайвер. Аналитик в своем аккаунте в социальной сети X оценил важность полуторачасовой беседы известного американского журналиста с главой российской дипломатии.

Лавров в интервью подчеркнул, что предоставление Киеву Западом дальнобойного тактического ракетного оружия, разрешение на его использование для ударов по территории России грозит масштабной эскалацией гибридного конфликта. Сам Запад при этом не понимает всех рисков, его цель - захват контроля над ресурсами и территорией Украины.