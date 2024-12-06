Путин оценил сотрудничество с Белоруссией в сферах обороны и безопасности

Россия и Белоруссия активно наращивают сотрудничество в сферах обороны и безопасности.

Об этом заявил во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Путин сообщил, что в рамках Союзного государства функционирует единая система ПВО, создана совместная региональная группировка войск, обновлена военная доктрина.

"Это, безусловно, отвечает коренным интересам двух наших стран и народов", - сообщил Путин (цитата по РИА Новости).

Как ожидается, в пятницу Москва и Минск подпишут договор о гарантиях безопасности. В одном из пунктов договора будет положение о ядерном оружии и его размещении на территории Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что намерение подписать договор в сфере безопасности "слишком возбудило партнеров на Западе". С подписанием этого документа Россия и Белоруссия "выходят на беспрецедентный уровень стратегического союзничества".

"Это, наверное, неплохо. Они это заметили", - сказал он.