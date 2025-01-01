Россия может разместить "Орешник" на территории Белоруссии в 2025 году

Владимир Путин заявил сегодня в Минске что считает возможным размещение новой российской ракетной системы "Орешник" на территории Белоруссии.

Так президент отреагировал на соответствующую просьбу своего коллеги Александра Лукашенко. Российский лидер в белорусской столице принял участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. По его итогам подписан Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Говоря о размещении ракетной системы "Орешник" в Белоруссии, Владимир Путин отметил, что это станет возможным во второй половине следующего года - по мере наращивания серийного выпуска комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения.